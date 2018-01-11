الإسماعيلية - أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم /الخميس/ مرانه الأساسي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري يوم /السبت/ المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن المران بدأ بعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أبو طالب العيسوي، اجتماعاً مع لاعبيه تلاه إجراء تدريبات إحمائية، وركز المدير الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية وكيفية الاستفادة من اللعب على الأجناب.

وأشار الموقع إلى أنه تأكد بشكل نهائي غياب الغاني ريتشارد بافور مدافع الفريق، عن مباراة “الدراويش” أمام الاتحاد، حيث خضع لاختبار طبي على هامش مران اليوم لمعرفة مدى إمكانية لحاقه بالمباراة خاصة أنه كان قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء الفريق أمام مصر المقاصة في الأسبوع الـ 15 من الدوري، والتي كانت سببا في ابتعاده عن صفوف الفريق لأكثر من أسبوعين.

ويسعى نادي الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل من أجل مواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.