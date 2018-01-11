وزير الإنتاج الحربي ومحافظ الإسكندرية يفتتحان 3 معارض بأحياء الإسكندرية 2018/01/11 - 21:28 وزير الإنتاج الحربي ومحافظ الإسكندرية يفتتحان 3 معارض بأحياء الإسكندرية2018-01-11T21:28:21+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جهود وزارة الداخلية فى ضبط الأمن بالشارع المصرى 11-1-2018 تدشين مشروع تشغيل الأوتوبيسات الذكية بشوارع القاهرة 11-1-2018 قابيل : مصر تقدمت رسمياً للكوميسا للحصول على منصب سكرتير عام التجمع 11-1-2018 رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقى يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية لمصر 11-1-2018 وزراء خارجية فرنسا و بريطانيا و ألمانيا يلتقون اليوم وزير خارجية إيران ببروكسيل 11-1-2018 البيت الأبيض يطالب إيران بالإفراج عن المتظاهرين الذين تم إعتقالهم خلال الإحتجاجات الأخيرة 11-1-2018
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