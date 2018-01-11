تونس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم /الخميس/، أنه تم نشر أكثر من ألفي جندي في عدة مدن بالبلاد لحماية المقرات السيادية.

واكد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي – في تصريح اليوم – إن نشر القوات تم بالتنسيق مع السلطات المدنية من أجل حماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية، مضيفا أنه في مرحلة أولى، تم مساء أمس الأول /الثلاثاء/، نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد”، ثم ارتفع عددهم ليبلغ أكثر من 2100 عسكري مساء أمس /الأربعاء/.

وأوضح الوسلاتي أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة، كما أن هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات مستعدة للتدخل عند الحاجة.