القاهرة - أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حتى نهاية عمل اليوم /الخميس/ .

واوضح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان اليوم – “إن الهيئة أتمت التنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب، ومساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشه، بشأن تنظيم آلية تلقي تأييدات المواطنين والتي بدأ 389 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم أمس الأول /الثلاثاء/ في تحريرها لمن يرغب من المواطنين.

وأكد أن مكاتب الشهر العقاري ستظل تستقبل المواطنين الراغبين في عمل استمارات التأييدات، حتى يوم 29 يناير الجاري، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية .

وأشار إلى أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعددها 38 محكمة، بدأت بالفعل في استقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة أخرى خلافا لمحافظة الموطن الانتخابي (الوافدون)، لافتا إلى أنه تم تقديم 131 طلبا بهذا الشأن، موضحا أنه سيتم إتاحة هذا الإجراء الخاص بتغيير الموطن الانتخابي من خلال مكاتب الشهر العقاري أيضا، اعتبارا من أول فبراير وحتى 28 فبراير المقبل.

وأوضح الشريف بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت عددا من طلبات منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه يجري حاليا فحص تلك الطلبات وتطبيق القواعد القانونية الخاصة بها، وأن الهيئة ترحب بأي طلبات أخرى بهذا الشأن.