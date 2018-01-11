وكالات

تحدت غلا عبد الله الخالدي ذات الـ 13 ربيعا، الإعاقة بعزيمة وإصرار، واستطاعت إيصال رسالتها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العالم.

تكتب غادة وترسم وتقرأ وتعيش حالة تفاعل كبير مع وسائل_التواصل_الاجتماعي التي ساعدتها على التحدث إلى المجتمع عن هموم ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، فاستحقت التكريم والترشيح لأن تكون سفيرة النوايا الحسنة للبرلمان الدولي متعدد الأغراض.

كما تم التواصل مع والدها وتكريمه بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي، وذلك لاختيار ابنته أول سفيرة للنوايا الحسنة “للإصرار والعزيمة” في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل “منظمة اتحاد البرلمان الدولي التابع للأمم المتحدة”.