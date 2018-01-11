سيدني -رويترز

قالت هيئة الأرصاد الجوية في استراليا إن عام 2017 كان ثالث الأعوام المسجلة من حيث ارتفاع درجات حرارة في البلاد إذ تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في تغيير المناخ في القارة.

أشجار في مزرعة على أطراف ملبورن بأستراليا في صورة التقطت يوم 9 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: ديفيد جراي – رويترز

يأتي هذا في وقت حذر فيه مزارعون من أن الأحوال الجوية تضر بقطاع الزراعة الذي تبلغ قيمته 47 مليار دولار.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان سنوي بشأن المناخ يوم الأربعاء إن ارتفاع الحرارة العام الماضي حدث على نحو غير معتاد رغم غياب ظروف جوية مرتبطة بظاهرة النينيو عن منطقة المحيط الهادي كانت تؤدي لارتفاع الحرارة في استراليا.

وقال بلير تريوين عالم المناخ الكبير بهيئة الأرصاد لهيئة الإذاعة الاسترالية ”اعتقد أن هذا يدل على أنه حتى دون ظاهرة النينيو كعامل قوي يؤدي لارتفاع الحرارة، فإن العالم لا يزال يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة“.

وتسبب ارتفاع حرارة المحيط قرب الساحل الشمالي الشرقي لاستراليا خلال 2017 في تبييض كبير للشعاب المرجانية بطول الحاجز المرجاني العظيم المدرج على قائمة التراث العالمي وذلك في أول صيف منذ سنوات عدة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة ارتفع نحو درجة مئوية واحدة فوق المعدلات الطبيعية، وأن الحرارة ارتبطت في أغلب الأحيان بالاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة البشر والذي تسبب أيضا في قلة المطر في جنوب البلاد.

وأدى هذا إلى أشد جفاف في سبتمبر في مناطق لها أهمية في زراعة الحبوب بنيو ساوث ويلز وحوض موراي-دارلينج. وتبع ذلك هطول المطر بغزارة في موسم الحصاد مما جعل الأمور أصعب على المزارعين.

ومن المتوقع أن يكون محصول القمح في استراليا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، الأصغر خلال عشر سنوات.

ووجدت هيئة الأرصاد أن سبعا من بين السنوات العشر الأكثر حرارة في استراليا مرت بالبلاد منذ 2005، وأن من المتوقع أن يكون عام 2018 أيضا أكثر حرارة من المعدلات المعتادة.