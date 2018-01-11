اخبار مصر- نهى حمودة

أكد د. جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد ان قضية اثيوبيا سياسية اكثرمنها مائية وهناك دول واطراف تدخلت لعرقلة الحلول كما ان اثيوبيا ماضية في بناء السد وانتهت من مراحل كثيرة واصبحت القضية الان كيف يمكن تنظيم استخدام المياه

واوضح في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الخميس ان المسارات القانونية صعب والتحكيم لن يجدي لانه يجب ان يكون بموافقة الطرفان كما ان اللجوء الى مجلس الامن اكثر تعقيدا وراى ان طرح حل بعد الانجازحل ليس له قيمة

وشدد- سلامة – على ان السودان عليها ان تنتبه وتعلم اننا في مركب واحد وراى ان العالم الان يتجه الى معالجة المياه وثمن اتجاه مصر في هذا الشأن

