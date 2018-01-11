نيويورك - رويترز

أكد مصدر مطلع، ان شحنة ذهب دولية بقيمة حوالي 13 مليون دولار، سرقت من شركة برينكس للأمن والحماية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وذكرت الشركة في بيان، أن السرقة وقعت في السادس من ديسمبر، وأضافت أن تحقيقات تجرى في الجريمة وأن العميل المتضرر من السرقة حصل على تعويضات.

ووقعت الشركة ضحية لعمليات سرقة من قبل بينها جريمة في 2013، حيث ارتدى لصوص زي الشرطة وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا كمية من الألماس بقيمة 50 مليون دولار من شاحنة تابعة لبرينكس على مدرج بمطار بروكسل.

ويصل حجم رأس المال السوقي لشركة برينكس إلى 3.95 مليار دولار ومن بين عملائها مؤسسات مالية ومتاجر تجزئة وبنوك مركزية.