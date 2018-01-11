القاهرة - أخبار مصر

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس من مقابلات المرشحين لاختيار 39 عضوا كرؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2017/2018، لكل قطاعات التعليم الفنى بالجمهورية، في الامتحانات المقرر لها أن تنطلق 19 مايو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة برئاسة الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى وعضوية المهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ومديرى عموم المواد النوعية، وعضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلات الثلاثاء الماضى.

واتاحت الوزارة التقدم لجميع المرشحين إلكترونيًا عن طريق الإدارة العامة للإحصاء دون تدخل فى الترشيحات، لضمان الشفافية والنزاهة فى إختيار القائمين على أعمال الامتحانات.