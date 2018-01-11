اخبار مصر- نهى حمودة

اكدت د. هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب الشخصية المصرية متسامحة والعنف الذي نراه مستحدث على الشخصية المصرية وطالبت بوجود استراتيجية اعلامية واضحة لمقاومة الارهاب

واوضحت في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الخميس ان الاداء الاعلامي احيانا يصيب واحيانا يتذبذب خاصة في اتهام الدولة بضعف الاداء وهومايرسل رسالة سلبية للعالم

ولفتت الى ان الاعلام هو القوة الناعمة ورات ان معالجة الارهاب يحتاج اليات كبيرة جدا اولها عدم المعالجة السطحية وانما معرفة الاسباب والحلول وتحفيز المواطنين لمقاومة الارهاب

وقالت ” نحتاج انتاج الفن الراقي وانتاج الدراما التي تنمي الولاء والانتماء لدى المواطن ”

من جهته ثمن د. طارق منصور منسق بيت العائلة مشهد حلوان واكد انه يساوي مليارات في تضافر الشعب والاحساس بالواجب المقدس في هذا البلد وشدد على ان مؤتمر بيت العائلة المصرية الاول ضد الارهاب يعكس روح مصر في ارسال رسالة للعالم بان مصر غيرقابلة للتفتيت

