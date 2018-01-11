القاهرة - أخبار مصر

تشارك النجمة يسرا في السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بمسلسل “بني يوسف” ويشاركها البطولة الفنانة شيرين رضا للمرة الثانية بعد مسلسل “فوق مستوي الشبهات” الذي عرض خلال شهر رمضان ٢٠١٦ وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا .

بدأت اليوم النجمة يسرا تصوير أول مشهد في مسلسل “بني يوسف” ويشاركها البطولة أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، سلمي أبو ضيف، المسلسل من إنتاج العدل جروب وتأليف عبدالله حسن ، خالد أبو بكر، إبراهيم محسن، أمين جمال وإخراج محمد علي .

وكان أخر ظهور للنجمة يسرا من خلال مسلسل “الحساب يجمع” الذي عرض خلال شهر رمضان ٢٠١٧ وشاركها البطولة الفنان كريم فهمي، محمود عبدالمغني، إيمان العاصي، بوسي، ندي موسي ، تامر حبيب، مراد مكرم، وإخراج هاني خليفة، وتأليف محمد رجاء .