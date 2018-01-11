﻿ انتهاء قبول طلبات التدريب الفني المجاني  | أخبار مصر

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس ، من قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد الساليزيان الإيطالي مجانا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك بفرع الإسكندرية ، فيما تستمر في القبول بفرع القاهرة حتى يوم 18 يناير الجاري.

كانت وزارة القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلنت أن المهن التي سيتم التدريب عليها تشمل لحام ارجون للحاصلين علي دورة لحام اكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية ، ولحام كهرباء وأكسجين ،وتبريد وتكييف، وميكانيكا سيارات ، وكهرباء تحكم آلي كنترول ، للحاصلين علي دورة كهرباء تركيبات، والتحكم العددي للحاصلين علي دورات تدريبية في التحكم العددي والتحكم الرقمي خراطه .