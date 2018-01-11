واشنطن - د ب أ

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن تكون هناك تجهيزات أمريكية لـ”حرب قادمة”، واوضح إن هناك تعزيزات عسكرية أمريكية هدفها “ضمان السلام من خلال القوة”.

وجاء تصريح ترامب ردًا على سؤال لصحفي نرويجي خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، بشأن ما قاله جنرال أمريكي لجنود أمريكيين متمركزين في النرويج بأن “هناك حربا قادمة”.

واوضح ترامب ” أعتقد أننا نسعى لإحلال السلام من خلال القوة ” ، وأشار إلى أن تعزيزاته العسكرية هي وسيلة للحفاظ على السلام في العالم رغم “المشاكل” مع كوريا الشمالية .