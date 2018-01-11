خبار مصر - نجلاء عزت

اعادت الادارة العامة للمرور فتح طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوى أمام حركة مرور السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية مع استمرار التواجد المرورى.

وكان رجال المرور أغلقوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الطريق الصحراوى نظرا لوجود شبورة كثيفة بسبب الشبورة المائية الكثيفة حفاظ على أرواح المواطنين وتجنبا لوقوع الحوادث.

وتم اغلاق الطريق من بوابات رسوم الإسكندرية للمتجه إلي القاهرة حتي الكليو 126، مع تكثيف تواجد رجال المرور علي الطريق لتنبيه قائدي السيارات.