المنيا -أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مرتكبي واقعة إضرام النيران بمقر البنك الزراعي بسمالوط لإخفاء التلاعب في ملفات التوريدات.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارا اليوم الأربعاء من اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط أجهزة البحث الجنائي من ضبط مرتكبي واقعة إضرام النيران بمقر البنك الزراعي بسمالوط لإخفاء التلاعب في ملفات التوريدات.

وتوصلت التحريات وفحص المعمل الجنائي إلى أن الحريق نشب نتيجة استخدام مصدر حراري ومادة قابلة للإشتعال وتم تشكيل فريق بحث وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “حسن م.م” خفير, بتحريض من المدعو “إبراهيم ف.إ” الموظف المسئول عن الإيرادات

والتوريدات بالبنك وأن إشعال الحريق تم بمعرفة القائم بأعمال مدير البنك المدعو “محمد ص.ع” بغرض حرق ملفات عن أعوام سابقة لقيام الموظف المذكور بالتلاعب فيهاعن طريق تضمينها حيازات زراعية وهمية وتحصيل قروض عليها بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.