واشنطن-أ ش أ

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء قوانين التشهير في بلاده واصفا إياها بأنها مشينة ومخزية ولا تعبر عن القيم الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن ترامب قوله “إن قوانين التشهير الحالية تسمح للبعض بإهانة من يريدون وترويج الإشاعات عنهم دون عقاب, مضيفا “أن إدارته ستعيد النظر في هذه القوانين لضمان حصول المتضرر من أي تشهير على تعويض”.

في سياق مختلف, أكد ترامب أنه تحدث اليوم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الذي عبر عن امتنانه لدور أمريكا في دفع المحادثات مع كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الثلاثاء خلال محادثات مع جارتها الجنوبية أنها سترسل وفدا رفيع المستوى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر تنظيمها في فبراير 2018 في الجنوب.