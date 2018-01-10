تفير (روسيا) - رويترز

أكد قال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو أيار هذا العام.

وأضاف بوتين، الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس آذار، إن الحد الأدنى الشهري للأجر يجب رفعه من 9489 روبلا (166.47 دولار) في الوقت الحالي ليتماشى مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي يبلغ حاليا 11163 روبلا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن وزير العمل ماكسيم توبلين قوله إن الوزارة ستقوم في المستقبل القريب بإعداد مسودة تشريع بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.

وذكرت الوكالة أن توبلين قال أيضا إن وزارته تعمل مع وزارة المالية لتحديد تكلفة الزيادة.