القاهرة-أ ش أ

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تحت شعار “الصعيد مش بعيد” بمحافظة قنا لإزاله الوصمة والاعتقاد الخاطئ عن المريض النفسى وذلك يوم 18 يناير الجاري وتستمر ليومين.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية – في تصريح اليوم الأربعاء – أنه تم اختيار محافظة قنا وهى إحدى محافظات الصعيد حرصا على توفير الخدمة الطبية في هذا المجال ولعدم جود توعية كافية بهذه المحافظات مشيرة إلى أنه تم اختيار مركز “دشنا” لتبدأ الحملة منه ثم تغطية باقي المراكز بالمحافظة.

وأضافت رئيس الأمانة أنه سيتم خلال الحملة إقامة ندوات تعريفية بالمرض النفسى والتوعية بالاضطرابات النفسية التي تصيب الأطفال, والتعريف بالإدمان والمواد المخدرة وكيفيه التعامل مع المتعاطي لافتة إلى إقامة ورشة عمل عن الاكتئاب والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالاضطراب النفسي, بالإضافة إلى إقامة ماراثون يشارك فيه شباب وسكان مدينة قنا بهدف إزالة الوصمة عن المرض النفسى مع تناول تجربة متعافي من الإدمان.