القاهرة -أ ش أ

انتهى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من رفع عظات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

باجتماع الأربعاء الأسبوعي لعامي 2016 و 2017 على حساب قداسة البابا على موقع “ساوندكلاود”, لتصبح كل عظات اجتماع الأربعاء منذ بدايته عام 2013, متاحة على الساوندكلاود, حيث سبق للمركز رفع عظات الأربعاء لأعوام 2013 و 2014 و 2015 قبل أن يتم رفع عظات عامي 2016 و 2017 اليوم.

وفي السياق ذاته,تم رفع أحدث عظات اجتماع الأربعاء والتي ألقاها قداسته الأربعاء الماضي, حيث من المقرر أن تتوافر”العظة” على الحساب ذاته أسبوعيا فور انتهائها.

وكان المركز الإعلامي قد دشن في أواخر ديسمبر الماضي حسابا على موقع “ساوندكلاود”يختص بعظات قداسة البابا تواضروس الثاني, لإتاحة الفرصة لمتابعة أبناء الكنيسة عظات قداسته على شبكة الإنترنت ومن خلال وسيلة سهلة شديدة الانتشار وهو ما يحققه ساوندكلاود.

وتتضمن خطة المركز الإعلامي في هذا السياق أيضا,رفع عظات البابا تواضروس في المناسبات الكنسية المختلفة مثل الأعياد والزيارات الرعوية والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة , وكذلك المناسبات الوطنية والعامة.

وتم إطلاق موقع “ساوندكلاود” للموسيقى والمقاطع الصوتية عام 2007 في مدينة برلين الألمانية, ويمكن لأي شخص من خلاله خلق المحتوى الصوتي ومشاركته مع مستخدمي الموقع على المدونات ومواقع الويب والشبكات الاجتماعية.