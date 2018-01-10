المنامة-أ ش أ

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة التي تجمع البحرين والكويت, مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في تطوير العلاقات البحرينية – الكويتية وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد, للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية -, حيث أكد العاهل البحريني أن تبادل مثل هذه الزيارات على المستوى الرسمي له دور كبير في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الكويتي, عن تقديره للملك حمد على حرصه واهتمامه بتطوير العلاقات البحرينية – الكويتية بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

يذكر أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد بدأ اليوم زيارة إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني; بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بين البلدين.