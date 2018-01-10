القاهرة -أ ش أ

أكد الزعيم عادل إمام أن أجواء تصوير مسلسل (عوالم خفية) ممتعة ومريحة وتساعد على الإبداع معربا عن سعادته ببدء تصوير المسلسل.

وقال إمام – في بيان صحفي لشركة (ماجنوم) للإنتاج الفني والمنتجة للمسلسل اليوم الأربعاء – “إن المسلسل يجمعه بعدد من النجوم الذين يعتز بهم على المستوى الشخصي وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله وكذلك مجموعة من الفنانين الشباب الناجحين.. متمنيا أن يلقى العمل إعجاب المشاهد العربي خاصة وأنه يتناول فكرة جديدة لم تطرح دراميا من قبل”.. وأضاف أن الشركة المنتجة نجحت في أن تلبي كافة الطلبات التي من شأنها أن تقدم عملا مميزا.

وأوضحت (ماجنوم) أن الزعيم عادل إمام بدأ تصوير (عوالم خفية) والمقرر المنافسة به في رمضان المقبل, داخل استوديو النحاس في الديكور الرئيسي حيث يستمر التصوير به لمدة أسبوع بمشاركة عدد كبير من النجوم تحت قيادة المخرج رامي إمام.

ومن جانبه قال المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة (ماجنوم) “إنه يحرص وفريق عمل الشركة على تنفيذ كل طلبات أسرة المسلسل والتي من شأنها أن تحقق صورة مميزة وعملا فنيا يليق باسم زعيم الفن في العالم العربي عادل إمام.. منوها بأن هذا المسلسل هو الإنتاج الأضخم لهذا العام”.