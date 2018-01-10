نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
الرئيس يستعرض المؤشرات المالية مع مدبولي والجارحي
الرئيس يبحث مع مدير “كاتربيلر” المشروعات العملاقة في مصر
وزير الري: نعاني عجزا مائيا ونحتاج 114 مليارمترمكعب
إلغاء عطلات الشهر العقاري لإصدار نماذج تأييد مرشحي الرئاسة
البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 19.86% في ديسمبر
الذهب يصعد 5 جنيهات.. وعيار 21 بـ647 جنيها
البورصة تسجل رقما قياسيا جديدا
ترامب يصف القضاء الامريكي بأنه “غير عادل”
الجيش البورمي يؤكد العثور على مقبرة جماعية للروهينجا
الأهلي يبدأ مرانه الأول بالامارات استعدادا للسوبر
رئيس الزمالك: تنفيذ جميع مطالب إيهاب جلال
وزير الصحة: انخفاض عدد نواقص الأدوية من 11 إلى 9
وفد طلابي أمريكي يتبرع بمعمل حاسب لطلاب مدرسة بالإسكندرية
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