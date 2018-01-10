القاهرة - أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة – في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 94 قضية بمضبوطات أبرزها 14 كيلوجرام بانجو وحشيش.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 33 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 6 متهمين لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 4 وقائع سرقة.

وشملت النتائج أيضا ضبط أكثر من 140 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط 349 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت باخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.