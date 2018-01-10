القاهرة - أ ش أ

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 266.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015 .مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 سجل 30.7 % مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

وأوضح جهاز الاحصاء أن معدل التضخم على أساس سنوى زاد ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وبين أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ،فى حين إرتفعت بنحو 25.3 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016. وفى الحضر ، تراجع معدل التضخم فى ديسمبر الماضي بنحو0.2 % مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 258 نقطة،وعلى اساس سنوى زاد بنحو 21.9 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016، وفى الريف انخفض معدل التضخم بنحو0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 277.2 نقطة ،وزاد على أساس سنوى ليسجل 22.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.