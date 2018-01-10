سول - أ ش أ

أكد رئيس كوريا جنوبية مون جيه-، اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده لا تنظر حاليا في تخفيف عقوباتها المنفردة المفروضة على كوريا الشمالية.

وأكد مون قوله – خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة رأس السنة الميلادية في المكتب الرئاسي – “إن الحوار مع كوريا الشمالية بدأ إلا أن ملفها النووي لم يحل بعد”، مضيفا أن الحكومة ستتماشى مع تحركات المجتمع الدولي في فرض العقوبات على بيونج يانج.

وأشار مون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم بقوة في دفع المحادثات بين الكوريتين.