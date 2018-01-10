صنعاء - أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية يمنية انشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة العقيد الركن هاني قيوع والتحاقه بقوات الشرعية اليمنية.

وأكدت المصادر، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن العقيد هاني قيوع وصل إلى عدن مساء أمس (الثلاثاء) وسيتجه إلى جبهة الساحل لمواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وكان قيادي حوثي مسئول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن قد أعلن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية، مبديا استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.