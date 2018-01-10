القاهرة - أ ش أ

أكد سامى قمصان المدير الفنى لحرس الحدود أن إدارة ناديه دعمت الفريق بـ4 صفقات سوبر وهم “إسلام شرقية الذى تمت استعارته من طلائع الجيش وطارق سالم من الرجاء المطروحى ومحمد ظريف من سيراميكا كليوباترا، ودخير محمد من أف سى مصر” وهناك صفقتان فى الطريق بالإضافة إلى عمل معسكر مغلق يتخلله فتره إعداد مصغرة.

ومن المقرر أن يستضيف الحدود نظيره نبروه يوم 18 يناير المقبل بالإسكندرية.

وأشار محمد حليم المدرب العام للفريق العسكرى إلى أن فريقه لا يفصله سوى نقطة وحيدة على تصدر المجموعه الثالثة التى يتصدرها كفر الشيخ برصيد 37 نقطة.

وأضاف حليم أن هناك حالة من الإصرار لدى اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة على العودة إلى دورى الأضواء والشهرة على اعتبار أن حرس الحدود من الأندية الحاصلة على كأس مصر والسوبر المصرى وشارك فى البطولات الأفريقية ولديه سجل كبير يجب الدفاع عنه.

واختتم حليم تصريحاته أن الجهاز الفنى قرر خوض مباراتين وديتين مع أندية الدورى الممتاز يومى الأربعاء والجمعة المقبلين.