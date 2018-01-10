القاهرة - أ ش أ

ينظم اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الثانى للتحول نحو اقتصاد غير النقدى، والذى يهدف لمناقشة الخريطة التنفيذية للتحول لاقتصاد غير نقدى وتقديمها إلى الاجهزة المختصة.

ويعقد المؤتمر بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة، حيث يناقش المؤتمر عرض تفصيلى لخارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادى غير النقدى، وحزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الاجراءات.

كما يستعرض المؤتمر الخبرات الخاصة بعدد من الدول التى طبقة تجربة التحول لاقتصاد غير نقدى، كذلك التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالى والمصرفى وغير المصرفى، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادى المستهدف.