وكالات

وقع زلزال عنيف بقوة 7,6 درجات، فى البحر الكاريبى قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكى للرصد الجيولوجى فى حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامى تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال خطرة.

وقال المعهد الأمريكى، إن الزلزال وقع فجر اليوم الأربعاء وبلغت قوته 7,6 درجات، مشيرا إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته أعلن المركز الأمريكى للإنذار المبكر من التسونامى أن “هناك خطرا بحصول أمواج مد عال خطرة فى دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال”.