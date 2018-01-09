أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى بدفع شرط جزائى فى المنيا
اخبار مصر - وفاء صلاح
أنهت مبادرة لم الشمل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، صلح بين عائلتي جرجس ونصيف بقريتي الشيخ تلادة وكوم الدكة بفرض شرط جزائي 200 الف جنيه في حال تعد طرف على الآخر وأدى الطرفين القسم بعدم العودة مجدداً إلى أسباب الخلافات.
يذكر أن ،مشاجرة وقعت بين عائلتي نصيف وجرجس بقريتي الشيخ تلاده وكوم الدكة بمركز سمالوط بسبب معاكسة فتيات ولم تسفر المشاجرة عن وقوع مصابين أو ضحايا وتمكنت مبادرة لم الشمل من إنهاء الخلاف بين القريتين بحضور المئات من أهالي القرية
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