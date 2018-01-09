اخبار مصر - وفاء صلاح

أنهت مبادرة لم الشمل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، صلح بين عائلتي جرجس ونصيف بقريتي الشيخ تلادة وكوم الدكة بفرض شرط جزائي 200 الف جنيه في حال تعد طرف على الآخر وأدى الطرفين القسم بعدم العودة مجدداً إلى أسباب الخلافات.