أخبار مصر - شيماء صالح

دعا رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب السيد فليفل إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية المصرية خاصة التاريخ والجغرافيا خرائط وصور حديثة مبهجة عن البحيرات والموانيء وطرق النقل وأشهر المعالم في الدول الإفريقية فضلا عن تحديث المعلومات المتعلقة بها بما يشجع على زيارة الدول الإفريقية ويدعم التنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية، مؤكدا أهمية استحضار التجارب المصرية الناجحة بقطاع المقاولات، وضرورة الاستفادة من خبرات الباحثين في قسم الجغرافيا بالمعهد الإفريقي من أجل تعظيم فرص التنمية والسياحة وتغيير مناهج التعليم.. مشيرا إلى أن قطاع المقاولات في غينيا الاستوائية يشهد حضورا مصريا مميزا.