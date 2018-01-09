القاهرة - أ ش أ

أكد وزير السياحة يحيى راشد, أن منظومة السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح, مشيرا إلى أهمية تطبيق الوزارة لبرنامج تحفيز الطيران الذي حل محل برامج دعم الطيران, والذي شجع الشركات على التعاقد مع أفواج سياحية جديدة بالتنسيق مع شركات الطيران .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة بمجلس النواب, برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى, اليوم /الثلاثاء/ للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وخططها لتنفيذ موسم العمرة لهذا العام, فضلا عن استكمال مناقشة موضوع عدم صرف مستحقات دعم الطيران لدى شركات السياحة من عام 2015 ` 2016 , مما تسبب في أضرار كبيرة لهذه الشركات.

وتعهد الوزير بتفعيل توصية اللجنة بمراعاة فتح باب العمرة لمدة 5 شهور مع وضع سقف بعدد معين من المعتمرين.