زوريخ - رويترز

تلقت محكمة التحكيم الرياضية، 42 طعناً تقدم بها رياضيون من روسيا، ضد عقوبات وقعتها عليهم اللجنة الأولمبية الدولية، بداعي ارتكاب مخالفات منشطات، تعود إلى ألعاب سوتشي الشتوية 2014.

وقضت لجنة تأديبية، تابعة للجنة الأولمبية الدولية، بأن الرياضيين الروس خالفوا لوائح المنشطات، وقررت استبعادهم من منافسات، وجردتهم من ميداليات، ومنعتهم مستقبلاً من المشاركة في الأولمبياد.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية، إنها ستعقد على الارجح جلسات استماع لنظر هذه الطعون، إعتباراً من 22 يناير، وتوقعت أن تصدر حكما نهائيا قبل نهاية الشهر، وقبل انطلاق الألعاب الشتوية في بيونجتشانج الكورية الجنوبية في التاسع من فبراير.