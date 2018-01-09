نشرة المساء من أخبار مصر
القاهرة -أخبار مصر
بالصور.. السيسي يؤكد الاهتمام بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا
الرئيس يبحث مستجدات القضية الفلسطينية هاتفياً مع العاهل الأردنى
وزير الدفاع يلتقي مساعد نظيره الأمريكي
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من قائمة الأصول غير المستغلة
النائب العام يأمر بالتحقيق في تقرير “نيويورك تايمز”
هيئة قناة السويس تستقبل وفداً من كلية القادة والأركان
مصرع 8 ارهابيين خلال مداهمة وكر ارهابي بالعريش
وزارة الهجرة تحل أزمة 6 غواصين مصريين بالسعودية
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون استقلال “التنمية الصناعية”
البرلمان يدخل 3 تعديلات هامة لـ”الإفلاس” ويرجئ موافقته النهائية
سياحة البرلمان توصي بمد موسم العمره لـ5 أشهر
قوات الاحتلال تقمع مسيرة على مدخل مدينة البيرة
أمريكا تسحب معظم دبلوماسيها من كوبا
الاحتلال يمنع مؤتمرا صحفيا بالقدس ويعتقل 3 نشطاء
عودة 3 من رعايا فرنسا تعرضوا للإعتداء في إيلات
افتتاح مزار ومتحف شهداء طنطا بكنيسة مار جرجس
دار الكتب تحتفي بذكرى ميلاد فاروق شوشة
الزمالك يتعاقد مع التونسي النقاز لثلاثة مواسم ونصف
رئيس الزمالك يكلف جلال بحسم العروض الإحترافية
نوران جوهر تتأهل لربع نهائي بطولة السعودية للإسكواش
نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة السعودية للإسكواش
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