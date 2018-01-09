برشلونة - رويترز

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ضم لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم احتلال الفريق المركز الرابع وبفارق 16 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويواجه ريال مدريد في دور 16 في دوري أبطال أوروبا منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان في فبراير.

وأنفق برشلونة 160 مليون يورو في صفقة قياسية لضم صانع اللعب فيليب كوتينيو من ليفربول، لكن زيدان يتمسك بتشكيلته الحالية.