القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور خالد محمود, طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, إن رامي ربيعة, مدافع الفريق, سيجري أشعة على العضلة الضامة, غدا الأربعاء, لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن الكشف المبدئي الذي خضع له اللاعب عقب إصابته في مباراة الزمالك أمس أثبت إصابته في العضلة الضامة, ليخرج بذلك من قائمة مباراة كأس السوبر أمام المصري المقررة يوم الجمعة المقبل, على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين, ضمن الجولة ال`17 بمسابقة الدوري الممتاز.