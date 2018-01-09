رام الله - أ ش أ

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم /الثلاثاء/, مسيرة سلمية انطلقت من مدينة البيرة المتاخمة لمدينة رام الله, واتجهت إلى المدخل الشمالي للمدينة عند حاجز مستعمرة بيت ايل, وذلك بإطلاق وابل من قنابل الصوت باتجاه المتظاهرين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب المشاركين في المسيرة, التي دعت إليها حركة التحرير الوطني “فتح”, تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجائر بشأن القدس. كما قامت تلك القوات بإبعاد الطواقم الصحفية من المكان بالقوة.

وفي نابلس احتجزت قوات الاحتلال, طاقم تلفزيون فلسطين, في أراضي دير الحطب شرق نابلس.