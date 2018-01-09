صحافة عربية: المخابرات السويسرية ترصد دعم قطر لتنظيمات إرهابية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 يناير
المدينة السعودية
* المخابرات السويسرية ترصد دعم قطر لتنظيمات إرهابية.
* المقاومة الإيرانية: استمرار الانتفاضة في مختلف المدن.
* الحرس الإيراني يزعم النصر على المنتفضين.. والشارع: كاذبون.
* «بنس» يزور مصر والأردن وإسرائيل الشهر الجاري.
* قرابة المليار دولار مساعدات مركز الملك سلمان العام 2017.
* رابطة العالم الإسلامي: مسح طبي لـ»جزر» القمر يستهدف 5 آلاف شخص.
الإمارات اليوم
* بريطانيا: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين
* «نار وغضب».. فصل جديد فـي السجال السياسي بين ترامب وخصومه.
* اعتقالات بالآلاف والنظام الإيراني يهدد بتقديمهم للإعدامات.
* المخابرات الأردنية تعتقل 17 شخصاً خططوا لعمليات إرهابية.
* قوات النظام تكسر الحصار عن إدارة المركبات قرب دمشق.
* برلسكوني: جميع المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا «مجرمون».
* وفاة أحد المحتجين المعتقلين في سجن إيراني.
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