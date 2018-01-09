القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 يناير

المدينة السعودية

* المخابرات السويسرية ترصد دعم قطر لتنظيمات إرهابية.

* المقاومة الإيرانية: استمرار الانتفاضة في مختلف المدن.

* الحرس الإيراني يزعم النصر على المنتفضين.. والشارع: كاذبون.

* «بنس» يزور مصر والأردن وإسرائيل الشهر الجاري.

* قرابة المليار دولار مساعدات مركز الملك سلمان العام 2017.

* رابطة العالم الإسلامي: مسح طبي لـ»جزر» القمر يستهدف 5 آلاف شخص.

الإمارات اليوم

* بريطانيا: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين

* «نار وغضب».. فصل جديد فـي السجال السياسي بين ترامب وخصومه.

* اعتقالات بالآلاف والنظام الإيراني يهدد بتقديمهم للإعدامات.

* المخابرات الأردنية تعتقل 17 شخصاً خططوا لعمليات إرهابية.

* قوات النظام تكسر الحصار عن إدارة المركبات قرب دمشق.

* برلسكوني: جميع المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا «مجرمون».

* وفاة أحد المحتجين المعتقلين في سجن إيراني.