أنتاناناريفو - أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار “أفا” إلى 29 شخصا وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين جراء العاصفة التي اجتاحت في نهاية الأسبوع الماضي أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث – في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية – إنه “على النطاق الوطني، بلغت الحصيلة المؤقتة 29 قتيلا و22 مفقودا و17 ألفا و170 مشردا و83 ألفا و23 متضررا”.

وقتل 17 شخصا أمس, بعد أن انهار منزل إثر انزلاق أتربة في ضاحية إيفوري، جنوب شرق العاصمة أنتاناناريفو.

وضربت العاصفة الجمعة الماضية الجانب الشرقي من الجزيرة الأفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدا عن أراضيها مساء السبت، وتسببت العاصفة بفيضانات في العاصمة وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتاماتيف شرق البلاد مما أدى لترك عدد كبير من البيوت دون كهرباء فيما قطعت الأشجار المتساقطة عددا من الطرق.

وتتعرض مدغشقر – إحدى أفقر دول العالم – لعواصف مدمرة بشكل دوري.. ففي مارس الماضي تسببت العاصفة ايناوو في مقتل 78 شخصا على الأقل.