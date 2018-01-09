واشنطن - رويترز

أعلن الملياردير الأمريكي الناشط في مجال البيئة توم ستاير، الذي أنفق ملايين الدولارات على إعلانات قومية تدعو لإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أنه سينفق 30 مليون دولار هذا العام لمساعدة الديمقراطيين على أن تكون لهم غالبية المقاعد في مجلس النواب الأمريكي.

وأضاف المدير السابق لأحد صناديق التحوط، الذي أبلغ الصحفيين أنه لن يترشح لعضوية المجلس هذا العام، أنه سيواصل حملته القومية الداعية للبدء في إجراءات لعزل ترامب.

وقال ستاير ”معركتي هي الإطاحة بترامب من منصبه“.

وأوضح أن المبلغ، وهو 30 مليون دولار، سيستغل لحشد الناخبين الشبان في عشر ولايات رئيسية هي فلوريدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيجان ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وايوا ونيوهامبشير واريزونا.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم على 34 مقعدا في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وقال ستاير في مؤتمر صحفي في واشنطن ”المهمة التي أشعر أنني مستدعى للقيام بها هي تنظيم وحشد الناخبين الأمريكيين – ينبغي أن يصبحوا القوة الأكبر في السياسة الأمريكية“.