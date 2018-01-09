صحافة مصرية: الرئيس: لن نسمح بأزمة مياه فى مصر
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 يناير
الأهرام
* الرئيس: لن نسمح بأزمة مياه فى مصر.
* «الهيئة الهندسية» تنتهى من تنفيذ 135 مشروعا للطرق والكبارى والأنفاق.
* النواب يوافق على تغليظ عقوبات خطف الأطفال.. ورشوة الموظف العمومى الأجنبى.
* صدقى: مصر ستظل وطنا آمنا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى.
* الرى تؤكد انتهاء أزمة شحوط المراكب السياحية بأسوان.
* بمشاركة كوكبة من المتخصصين اليوم.. افتتاح مؤتمر «معًا ضد الإرهاب».
* رئيس هيئة تنشيط السياحة: تنويع مقاصد الزيارات للسائحين الروس.
* بحث سبل التعاون مع أيرلندا فى مجال تمكين المرأة.
* اكتشاف آثار رومانية – يونانية بأرض مسرح العبد بالإسكندرية.
* بروتوكول لتمويل المشروعات الصغيرة فى 24 قرية ببئر العبد.
* 3.7 مليار جنيه «إتاحات عاجلة» من المالي.
* 16 مشروعا جديدا لرفع معدلات ضخ المنتجات البترولية.
* الدولار يواصل الهبوط ويفقد قرشين.
* عميد طب الإسكندرية: نستقبل 1.2 مليون مريض فى 10 مستشفيات ونعانى نقص التمريض.
* الانتهاء من زراعة 173 ألف فدان قمحا بالوادى.
* قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بأسيوط.
* النيابة توجه تهمة قتل «عفروتو» لمعاون مباحث المقطم وأمين شرطة.
* العثور على جثة غريق «ستانلى».
* لا جديد.. فاز الأهلى وخسر الزمالك.
الجمهورية
* الهيئة الوطنية: فتح باب الترشح 20 يناير.. وإعلان اسم الرئيس 2 إبريل.
* البرلمان يوافق مبدئيا علي تشديد عقوبات خطف الأطفال.
* السيسي: مشروعات الإسكان والكباري كانت تحديا صعبا.
* مدبولي: ٣٩٧ مليار جنيه.. حجم استثمارات الإسكان في مشروعات التنمية.
* وزير التجارة والصناعة:افتتاح ٢٣٧٤ مصنعاً جديداً بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه.
* مدير إدارة المهندسين العسكريين:محور مروري جديد يربط المقطم ومدينة نصر بالدائري.
* اللواء محمد عرفان: إنجازات 3 سنوات أكدت عزم الرئيس علي النهوض بحياة المواطنين.
* مقتل 8 من أنصار بيت المقدس داخل «شاليه» بالعريش.
* حجز معاون المباحث وأمين شرطة وحبس 43 من الأهالي في «أحداث المقطم».
* رفض إنهاء علاقته المحرمة بها فخدرته وقتلت طفله.
* الأهلي في الإمارات اليوم استعداداً للسوبر.
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