القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 يناير

الأهرام

* الرئيس: لن نسمح بأزمة مياه فى مصر.

* «الهيئة الهندسية» تنتهى من تنفيذ 135 مشروعا للطرق والكبارى والأنفاق.

* النواب يوافق على تغليظ عقوبات خطف الأطفال.. ورشوة الموظف العمومى الأجنبى.

* صدقى: مصر ستظل وطنا آمنا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى.

* الرى تؤكد انتهاء أزمة شحوط المراكب السياحية بأسوان.

* بمشاركة كوكبة من المتخصصين اليوم.. افتتاح مؤتمر «معًا ضد الإرهاب».

* رئيس هيئة تنشيط السياحة: تنويع مقاصد الزيارات للسائحين الروس.

* بحث سبل التعاون مع أيرلندا فى مجال تمكين المرأة.

* اكتشاف آثار رومانية – يونانية بأرض مسرح العبد بالإسكندرية.

* بروتوكول لتمويل المشروعات الصغيرة فى 24 قرية ببئر العبد.

* 3.7 مليار جنيه «إتاحات عاجلة» من المالي.

* 16 مشروعا جديدا لرفع معدلات ضخ المنتجات البترولية.

* الدولار يواصل الهبوط ويفقد قرشين.

* عميد طب الإسكندرية: نستقبل 1.2 مليون مريض فى 10 مستشفيات ونعانى نقص التمريض.

* الانتهاء من زراعة 173 ألف فدان قمحا بالوادى.

* قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بأسيوط.

* النيابة توجه تهمة قتل «عفروتو» لمعاون مباحث المقطم وأمين شرطة.

* العثور على جثة غريق «ستانلى».

* لا جديد.. فاز الأهلى وخسر الزمالك.

الجمهورية

* الهيئة الوطنية: فتح باب الترشح 20 يناير.. وإعلان اسم الرئيس 2 إبريل.

* البرلمان يوافق مبدئيا علي تشديد عقوبات خطف الأطفال.

* السيسي: مشروعات الإسكان والكباري كانت تحديا صعبا.

* مدبولي: ٣٩٧ مليار جنيه.. حجم استثمارات الإسكان في مشروعات التنمية.

* وزير التجارة والصناعة:افتتاح ٢٣٧٤ مصنعاً جديداً بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه.

* مدير إدارة المهندسين العسكريين:محور مروري جديد يربط المقطم ومدينة نصر بالدائري.

* اللواء محمد عرفان: إنجازات 3 سنوات أكدت عزم الرئيس علي النهوض بحياة المواطنين.

* مقتل 8 من أنصار بيت المقدس داخل «شاليه» بالعريش.

* حجز معاون المباحث وأمين شرطة وحبس 43 من الأهالي في «أحداث المقطم».

* رفض إنهاء علاقته المحرمة بها فخدرته وقتلت طفله.

* الأهلي في الإمارات اليوم استعداداً للسوبر.