الرباط - أ ف ب

يتعرض المغرب منذ ايام لموجة استثنائية من البرد ترافقت مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية، ما دفع بالسلطات الى اتخاذ تدابير سريعة في المناطق الاكثر تضررا.

وقال مسؤول في الارصاد الجوية مساء الاثنين ان “درجات الحرارة اقل من مستواها العادي، تتساقط الثلوج بكثافة في جبال الاطلس الكبير والاطلس الأوسط، ابتداء من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة تصل الى خمس درجات تحت الصفر”.

وتتاثر المناطق الداخلية للبلاد، مع جبالها المعتادة على شتاء شديد القسوة، اكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدات الجمعة.

وقطعت العديد من الطرق بسبب الثلوج، وفقا لوزارة النقل، ما يزيد من عزلة القرى في المناطق المرتفعة.