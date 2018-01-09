القاهرة - أ ش أ

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الأهلي على مدار شوطي اللقاء، وظهر أكثر من لاعب بصورة جيدة، والهزيمة لا تعبر عن أحداث المباراة.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الأخطاء الفردية كانت السبب الأساسي في تلك الهزيمة بخلاف غياب التوفيق في ضربة الجزاء، والتى أثرت بالسلب على نتيجة اللقاء.

وقال إن المباراة، كانت فرصة جيد للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لمشاهدة اللاعبين على الطبيعة من خلال احتكاك قوى.

وأكد عضو مجلس الزمالك أن إيهاب جلال مدرب قدير ويكفيه تحمل المسئولية قبل القمة بـ48 ساعة، وقال إن المدرب يمتلك من الخبرة التى تساعده على تصحيح مسار الفريق خلال المباريات المقبلة.