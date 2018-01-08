القاهرة-أ ش أ

بحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مع بريمجت سداسيفان سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة تجربة سنغافورة في مجال التعليم ، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تطوير التعليم.

وأكد شوقى أن نظام التعليم فى سنغافورة يعد من أفضل أنظمة التعليم فى العالم ، كما تعد التجربة السنغافورية فى التربية والتعليم من التجارب الرائدة التى تستحق الوقوف عليها من أجل الاستفادة منها ، واشار إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات فى هذا الشأن ، خاصة فى الفترة الراهنة لإحداث التغيير المطلوب فى المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تتطلب التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العام ، على أن تشمل التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب أيضا.

واستعرض شوقى نظام التعليم الجديد وملامح المنظومة الجديدة التى من المستهدف أن يتم تطبيقها فعليا فى العام الدراسى الجديد 2019/2018 ، الذى يستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفى والتحصيلى.

كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال تدريب المعلمين وتطوير التعليم الفنى وربط مدارس التعليم الفنى بالمفاهيم الحديثة للمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ودعا الوزير سفير سنغافورة لإقامة المزيد من الشراكات بين البلدين بهدف تعزيز التعاون فى مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولي وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى.