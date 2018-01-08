المنصورة -أ ش أ

اعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية -اليوم الاثنين-تنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتطوير 33 وحدة من وحدات الرعاية الأولية بمستشفيات مديرية الصحة بنطاق المحافظة، وإسنادها لهيئة الأبنية التعليمية.

وصرح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء وحدتي جديدة شملت “وحدة مبارك بمدينة محلة دمنة، ووحدة عزبة طلعت بمركز بني عبيد، و9 وحدات إحلال كلي شملت وحدة ميت أبو الحارس وميت الحسين مركز أجا، ووحدة أبو نور الدين وزيان بمدينة جمصة ووحدة منشأة السلام بمحلة دمنة، ووحدة المستعمرة الشرقية وأبو دشيشه مركز بلقاس، ووحدة هلا مركز ميت غمر، ووحدة بساط مركز طلخا.

وأشار الشعراوي إلى تطوير 22 وحدة شملت “وحدة المالحة والدنابيق وسلكا مركز المنصورة ووحدة قراش وبلقاس خامس ودملاش مركز بلقاس ووحدة ميت الخولي مركز منية النصر ووحدة الربيعة والكرما والمحمودية مركز دكرنس ووحدة أبو ياسين والعنانية وميت غراب والأورمان مركز السنبلاوين، ووحدة ميت فارس واليوسفية وميت عدلان مركز بني عبيد ووحدة عزب موسي والوصيفي والدوخلي مركز الجمالية ووحدة كفر الطويلة مركز طلخا ووحدة شنيسة مركز أجا.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في سبيل تطوير جميع الأقسام داخل كافة المستشفيات من أجل توفير أماكن تليق بالمرضى والمترددين على المستشفيات لتلقي العلاج والفحوصات الطبية. وعلى صعيد متصل، أعلن المحافظ دعم المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بأجهزة طبية خاصة بوحدات حديثي الولادة بقيمة مليوني جنيه وذلك في إطار الاهتمام بتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين علي المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الصحة بالدعم المستمر والمتابعة المتواصلة من محافظ الدقهلية لقطاع الشئون الصحية وأنشطتها خاصة قطاع القوافل الطبية التي تأتي على رأس أولويات قطاع الشئون الصحية واهتمامه بتوصيل الخدمة الطبية للمرضى خاصة الأكثر احتياجا.