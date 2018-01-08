القاهرة - أ ش أ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة 9 قرارات تنظيمية في شأن ضوابط وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تضمنت تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة التي قررها القانون لقبول طلبات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات ، وإجراءات استصدار نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح ، وكذا تزكيات أعضاء البرلمان لهم ، وقواعد التصويت في الانتخابات في غير الموطن الانتخابي المحدد ، وضوابط متابعة الإعلام والمجتمع المدني للعملية الانتخابية وإجراءاتها ، وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الواجب تقديمها من راغب الترشح إلى الهيئة لقبول ترشحه ، والمتمثلة في نماذج التزكية البرلمانية أو التأييد الشعبي لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وصحيفة الحالة الجنائية ، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون ، وإقرار الذمة المالية وتقرير توقيع الكشف الطبي ، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية ، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، وسداد مبلغ التأمين المقرر ، وبيان بمحل إقامته.

وأوضحت الهيئة أن توقيع الكشف الطبي يكون بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التي تعد تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ، وأن يتضمن التقرير بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وحددت الهيئة في شأن نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح ألا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح ، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن ، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير النموذج المحدد بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والموجود مجانا بمكاتب التوثيق والشهر العقاري ، ويتم التصديق على نماذج التأييد بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفي ضوء ذات القواعد.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه بالنسبة لقواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي ، فيتم تقديم طلب وفقا لنموذج مجاني معد خصيصا لهذا الأمر بمقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده ، ويتم تسجيله باستخدام القارىء الالكتروني ، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد اللجنة الفرعية الجديدة التي يدلي فيها الناخب بصوته ، على أن يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط.

وحددت الهيئة فيما يتعلق بتزكيات نواب البرلمان المطلوب تقديمها من جانب طالب الترشح أن يحصل على تزكيات من 20 نائبا برلمانيا ، ولا يجوز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مترشح ، وفيما يتعلق بنماذج تأييد المواطنين لطالب الترشح أن يزكي المترشح 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.