الخبر (السعودية) (رويترز)

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين رفع أسعار البنزين اليوم الاثنين لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية.

وارتفع سعر البنزين اوكتين91 إلى 140 فلسا للتر (37 سنتا أمريكيا) من 125 فلسا، في حين زاد سعر البنزين اوكتين92 إلى 200 فلس للتر من 160 فلسا.

ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى بين الأدنى في العالم.

وتتعرض ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة.