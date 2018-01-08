بغداد - أ ش أ

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، اليوم الاثنين ، انتهاء العملية العسكرية في حوض الميتة على الحدود بين محافظتي ديالي وصلاح الدين ، مشيرا إلى تدمير 8 مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي أثناء العملية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة في حوض الميتة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي.

وقال العزاوي إن القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي أكملت أهدافها في عملية تعقب خلايا (داعش) في حوض الميتة والمناطق المحيطة بها ضمن الجانب الغربي لحاوي العظيم شمال محافظة ديالي، مضيفا أن نتائج العملية هي تدمير 8 مواقع للتنظيم وضبط مخبأين للأسلحة والمتفجرات.