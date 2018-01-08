نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الاخبار:
– البابا تواضروس: الرئيس يعمل بمنتهى الإخلاص والتفانى
– شكري: مصر لم تطلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة
– وكيل النواب: الوحدة الوطنية “قصة إبداع مصرية”
– اليوم.. مباحثات بين وزيري خارجية مصر وإيرلندا
– محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند بمديرية أمن القاهرة
– كاتب أمريكي: ترامب يشبه أوباما عند استخدام القوة العسكرية
– مستشار ترامب السابق يعتذر عن تصريحاته بشأن روسيا
– يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعيد الكهرباء لقطاع غزة الاثنين
– الاتحاد الاوروبي يدعو وزير خارجية ايران لزيارة بروكسل
– مقتل طالب سوداني في تظاهرات ضد رفع سعر الخبز
– طبيب بريطانى يؤكد اتصال أدمغة البشر بطريقة “واي فاي”
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