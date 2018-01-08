القاهرة - أخبار مصر

أهم الاخبار:

– البابا تواضروس: الرئيس يعمل بمنتهى الإخلاص والتفانى

– شكري: مصر لم تطلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

– وكيل النواب: الوحدة الوطنية “قصة إبداع مصرية”

– اليوم.. مباحثات بين وزيري خارجية مصر وإيرلندا

– محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة مجند بمديرية أمن القاهرة

– كاتب أمريكي: ترامب يشبه أوباما عند استخدام القوة العسكرية

– مستشار ترامب السابق يعتذر عن تصريحاته بشأن روسيا

– يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعيد الكهرباء لقطاع غزة الاثنين

– الاتحاد الاوروبي يدعو وزير خارجية ايران لزيارة بروكسل

– مقتل طالب سوداني في تظاهرات ضد رفع سعر الخبز

– طبيب بريطانى يؤكد اتصال أدمغة البشر بطريقة “واي فاي”