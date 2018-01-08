أخبار مصر - الاثنين 8 يناير 2018

– بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام الحالى
– شفيق: لن أترشح للرئاسة

 

الاهرام

– الرئيس يعلن افتتاح مشروعات جديدة لدعم التنمية وتحسين حياة المواطنين

– «الاستعلامات» ترد على مزاعم « نيويورك تايمز» بشأن تسريبات عن القدس

– غادة والى: 72.5% زيادة فى المعاشات

– كهرباء البحيرة تنتهى من إنشاء محطة توزيع شرق مطروح

– الجولة الثانية لانتخابات «جرجا» اليوم وغدا

– بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام الحالى

– إحباط سطو مسلح على سيارة نقل أموال بعابدين

– 1.5 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة

– اليوم.. إعلان الجدول النهائى للانتخابات الرئاسية

 

الاخبار

– إعلان جداول الثانوية العامة نهاية مارس.. وتعديلات على البوكليت

– عقارات شبين الكوم أغلى من «كومباوند» القاهرة

– شفيق: لن أترشح للرئاسة

– د. جمعة يتلقي شكاوي الفساد علي صفحته الشخصية بـ »التواصل«

– «دعم مصر»: كلمة الرئيس بكاتدرائية العاصمة الجديدة تجسيد لوحدة المصريين

– التعليم تعلن شروط الاشتراك بالمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضياً

 